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Топ токенов категории Робототехника по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Робототехника. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5605
+0.38%
-0.43%
+0.74%
$ 367.49M
$ 263.32K
2
OP
OP
OP
$ 0.0922
-0.03%
+3.17%
+3.92%
$ 198.74M
$ 413.10K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1894
+2.34%
+3.02%
-3.74%
$ 82.89M
$ 381.36K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01746
-0.23%
-1.19%
+1.57%
$ 38.94M
$ 1.60M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01379
-0.14%
+1.62%
+11.46%
$ 30.81M
$ 16.93M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002655
+0.22%
-8.24%
+24.38%
$ 25.44M
$ 50.18M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004387
+3.13%
-3.29%
-3.03%
$ 5.54M
$ 2.34M
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.01961
+0.05%
+0.57%
+1.46%
$ 3.93M
$ 1.74M
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00282275
+0.24%
+0.07%
+27.78%
$ 2.82M
$ 172.10K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006842
-0.75%
-3.37%
-7.23%
$ 2.63M
$ 10.00M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00017676
+0.65%
-0.05%
+4.86%
$ 1.76M
$ 129.52
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01798306
+0.09%
+0.01%
-4.05%
$ 1.66M
$ 5.24K
13
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00160994
+0.15%
+0.05%
+13.23%
$ 1.61M
$ 1.99K
14
OVR
OVR
OVR
$ 0.02618
+0.31%
-1.28%
+2.91%
$ 1.33M
$ 2.24M
15
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00126553
0.00%
--
-10.14%
$ 1.21M
$ 6.76
16
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.28
0.00%
-0.01%
+4.92%
$ 1.14M
$ 3.81K
17
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 5.34E-6
-1.29%
-4.70%
-11.88%
$ 1.11M
--
18
Vader
Vader
VADER
$ 0.00092678
+0.15%
-0.02%
-9.50%
$ 923.76K
$ 1.17K
19
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00078435
+0.26%
+0.02%
+1.89%
$ 784.29K
$ 1.37K
20
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01391
0.00%
+1.02%
-5.63%
$ 778.96K
$ 4.23M
21
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00048487
+0.31%
+0.03%
-5.65%
$ 484.80K
$ 1.05K
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00039667
-0.58%
-0.17%
-47.44%
$ 396.67K
$ 12.84K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
-0.05%
$ 250.55K
$ 5.03
24
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02612203
-0.10%
+0.04%
-54.57%
$ 182.85K
$ 7.40K
25
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00013074
+1.25%
-0.04%
+1.15%
$ 130.67K
$ 970.04
26
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00012841
+0.15%
-0.00%
-5.59%
$ 128.41K
$ 509.77
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00067943
0.00%
0.00%
+2.74%
$ 67.94K
$ 18.08
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.00062593
+0.34%
-0.02%
-9.71%
$ 62.59K
$ 34.78
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.225E-5
-0.05%
-0.70%
-8.65%
$ 42.25K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.209E-5
-0.34%
-0.20%
+49.81%
$ 32.09K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
+0.08%
$ 21.13K
$ 57.53
32
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00015817
+0.27%
+0.21%
-7.35%
$ 17.71K
$ 230.29
33
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.00016498
-26.15%
-0.26%
-7.25%
$ 16.50K
$ 579.53
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
-0.04%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.079E-5
0.00%
-1.40%
-14.97%
$ 10.79K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.00382
-1.10%
-2.94%
-1.98%
--
$ 15.06M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3793
+0.29%
-2.85%
+6.31%
--
$ 200.70K
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065982
+1.31%
+0.89%
+9.08%
--
$ 835.20M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Робототехника и почему они так популярны?
Токены категории Робототехника представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 38 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $773.43M.
Какой токен из категории Робототехника демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Робототехника, отслеживаемых на MEXC, OP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Робототехника находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 38 токенов категории Робототехника, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Робототехника относятся VIRTUAL, OP, GEOD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Робототехника?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Робототехника составляет примерно $773.43M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Робототехника, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.