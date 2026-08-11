Сегодняшняя цена Empulser Enterprises

Текущая цена Empulser Enterprises ($CPT) сегодня составляет $ 0,02612151 с изменением 4,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $CPT на USD составляет $ 0,02612151 за $CPT.

На данный момент Empulser Enterprises занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 182 846, при оборотном предложении 7,00M $CPT. В течение последних 24 часов, $CPT торговался в диапазоне от $ 0,0255885 (минимум) до $ 0,02789453 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,409879, тогда как исторический минимум составил $ 0,01288804.

В краткосрочной перспективе $CPT изменился на +0,04% за последний час и на -55,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,40K.

Рыночная информация Empulser Enterprises ($CPT)

Рыночная капитализация $ 182,85K$ 182,85K $ 182,85K Объем (24Ч) $ 7,40K$ 7,40K $ 7,40K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 182,85K$ 182,85K $ 182,85K Оборотное предложение 7,00M 7,00M 7,00M Общее предложение 6 999 985,849869 6 999 985,849869 6 999 985,849869

Текущая рыночная капитализация Empulser Enterprises составляет $ 182,85K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,40K. Циркулируещее обращение $CPT составляет 7,00M, а общее предложение – 6999985.849869. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 182,85K.