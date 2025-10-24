Текущая цена Robora сегодня составляет 0,02707505 USD. Следите за обновлениями цены RBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RBR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Robora сегодня составляет 0,02707505 USD. Следите за обновлениями цены RBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RBR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RBR

Информация о цене RBR

Whitepaper RBR

Официальный сайт RBR

Токеномика RBR

Прогноз цен RBR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Robora

Цена Robora (RBR)

Не в листинге

Текущая цена 1 RBR в USD:

$0,02705966
$0,02705966$0,02705966
-6,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Robora (RBR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:29 (UTC+8)

Информация о ценах Robora (RBR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02063508
$ 0,02063508$ 0,02063508
Мин 24Ч
$ 0,02873752
$ 0,02873752$ 0,02873752
Макс 24Ч

$ 0,02063508
$ 0,02063508$ 0,02063508

$ 0,02873752
$ 0,02873752$ 0,02873752

$ 0,210107
$ 0,210107$ 0,210107

$ 0,01295042
$ 0,01295042$ 0,01295042

+9,69%

-5,54%

-44,61%

-44,61%

Текущая цена Robora (RBR) составляет $0,02707505. За последние 24 часа RBR торговался в диапазоне от $ 0,02063508 до $ 0,02873752, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RBR за все время составляет $ 0,210107, а минимальная – $ 0,01295042.

Что касается краткосрочной динамики, RBR изменился на +9,69% за последний час, на -5,54% за 24 часа и на -44,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Robora (RBR)

$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M

--
----

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

68,01M
68,01M 68,01M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Robora составляет $ 1,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RBR составляет 68,01M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,70M.

История цен Robora (RBR) в USD

За сегодня изменение цены Robora на USD составило $ -0,00158881085659838.
За последние 30 дней изменение цены Robora на USD составило $ -0,0153400654.
За последние 60 дней изменение цены Robora на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Robora на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00158881085659838-5,54%
30 дней$ -0,0153400654-56,65%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Robora (USD)

Сколько будет стоить Robora (RBR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robora (RBR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robora.

Проверьте прогноз цены Robora!

RBR на местную валюту

Токеномика Robora (RBR)

Понимание токеномики Robora (RBR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RBR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robora (RBR)

Сколько стоит Robora (RBR) на сегодня?
Актуальная цена RBR в USD – 0,02707505 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RBR в USD?
Текущая цена RBR в USD составляет $ 0,02707505. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Robora?
Рыночная капитализация RBR составляет $ 1,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RBR?
Циркулирующее предложение RBR составляет 68,01M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RBR?
RBR достиг максимальной цены (ATH) в 0,210107 USD.
Какова была минимальная цена RBR за все время (ATL)?
RBR достиг минимальной цены (ATL) в 0,01295042 USD.
Каков объем торгов RBR?
Объем торгов за последние 24 часа для RBR составляет -- USD.
Вырастет ли RBR в цене в этом году?
RBR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RBR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Robora (RBR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.