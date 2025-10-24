Что такое Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

Сколько будет стоить Robora (RBR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robora (RBR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robora.

RBR на местную валюту

Токеномика Robora (RBR)

Понимание токеномики Robora (RBR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RBR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robora (RBR) Сколько стоит Robora (RBR) на сегодня? Актуальная цена RBR в USD – 0,02707505 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RBR в USD? $ 0,02707505 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RBR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Robora? Рыночная капитализация RBR составляет $ 1,84M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RBR? Циркулирующее предложение RBR составляет 68,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RBR? RBR достиг максимальной цены (ATH) в 0,210107 USD . Какова была минимальная цена RBR за все время (ATL)? RBR достиг минимальной цены (ATL) в 0,01295042 USD . Каков объем торгов RBR? Объем торгов за последние 24 часа для RBR составляет -- USD . Вырастет ли RBR в цене в этом году? RBR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RBR для более подробного анализа.

