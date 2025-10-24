Текущая цена Robotexon сегодня составляет 0,00301955 USD. Следите за обновлениями цены ROX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Robotexon сегодня составляет 0,00301955 USD. Следите за обновлениями цены ROX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Robotexon

Цена Robotexon (ROX)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROX в USD:

$0,00303165
-0,70%1D
USD
График цены Robotexon (ROX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:54 (UTC+8)

Информация о ценах Robotexon (ROX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00293684
Мин 24Ч
$ 0,00304779
Макс 24Ч

$ 0,00293684
$ 0,00304779
$ 0,03880303
$ 0,00291126
+0,77%

-0,80%

-10,89%

-10,89%

Текущая цена Robotexon (ROX) составляет $0,00301955. За последние 24 часа ROX торговался в диапазоне от $ 0,00293684 до $ 0,00304779, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROX за все время составляет $ 0,03880303, а минимальная – $ 0,00291126.

Что касается краткосрочной динамики, ROX изменился на +0,77% за последний час, на -0,80% за 24 часа и на -10,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Robotexon (ROX)

$ 212,22K
--
$ 303,17K
70,00M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Robotexon составляет $ 212,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROX составляет 70,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 303,17K.

История цен Robotexon (ROX) в USD

За сегодня изменение цены Robotexon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Robotexon на USD составило $ -0,0023144391.
За последние 60 дней изменение цены Robotexon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Robotexon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,80%
30 дней$ -0,0023144391-76,64%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

Источник Robotexon (ROX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Robotexon (USD)

Сколько будет стоить Robotexon (ROX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robotexon (ROX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robotexon.

Проверьте прогноз цены Robotexon!

ROX на местную валюту

Токеномика Robotexon (ROX)

Понимание токеномики Robotexon (ROX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robotexon (ROX)

Сколько стоит Robotexon (ROX) на сегодня?
Актуальная цена ROX в USD – 0,00301955 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROX в USD?
Текущая цена ROX в USD составляет $ 0,00301955. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Robotexon?
Рыночная капитализация ROX составляет $ 212,22K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROX?
Циркулирующее предложение ROX составляет 70,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROX?
ROX достиг максимальной цены (ATH) в 0,03880303 USD.
Какова была минимальная цена ROX за все время (ATL)?
ROX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00291126 USD.
Каков объем торгов ROX?
Объем торгов за последние 24 часа для ROX составляет -- USD.
Вырастет ли ROX в цене в этом году?
ROX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:54 (UTC+8)

