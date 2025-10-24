Что такое Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world's first monetization layer for robotics intelligence. Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties. At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one. Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

Прогноз цены Robotexon (USD)

Сколько будет стоить Robotexon (ROX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robotexon (ROX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robotexon.

ROX на местную валюту

Токеномика Robotexon (ROX)

Понимание токеномики Robotexon (ROX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robotexon (ROX) Сколько стоит Robotexon (ROX) на сегодня? Актуальная цена ROX в USD – 0,00301955 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROX в USD? $ 0,00301955 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Robotexon? Рыночная капитализация ROX составляет $ 212,22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROX? Циркулирующее предложение ROX составляет 70,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROX? ROX достиг максимальной цены (ATH) в 0,03880303 USD . Какова была минимальная цена ROX за все время (ATL)? ROX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00291126 USD . Каков объем торгов ROX? Объем торгов за последние 24 часа для ROX составляет -- USD . Вырастет ли ROX в цене в этом году? ROX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Robotexon (ROX)