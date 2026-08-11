Сегодняшняя цена Strike Robot

Текущая цена Strike Robot (SR) сегодня составляет $ 0,00160486 с изменением 5,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SR на USD составляет $ 0,00160486 за SR.

На данный момент Strike Robot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 604 831, при оборотном предложении 1,00B SR. В течение последних 24 часов, SR торговался в диапазоне от $ 0,00152182 (минимум) до $ 0,00162666 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01107409, тогда как исторический минимум составил $ 0,00132561.

В краткосрочной перспективе SR изменился на +0,35% за последний час и на +4,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,00K.

Рыночная информация Strike Robot (SR)

Рыночная капитализация $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Объем (24Ч) $ 2,00K$ 2,00K $ 2,00K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Strike Robot составляет $ 1,60M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,00K. Циркулируещее обращение SR составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,60M.