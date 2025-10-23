Текущая цена Onocoy Token сегодня составляет 0,02767024 USD. Следите за обновлениями цены ONO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Onocoy Token сегодня составляет 0,02767024 USD. Следите за обновлениями цены ONO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONO прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 ONO в USD:

$0,02767024
0,00%1D
USD
График цены Onocoy Token (ONO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:56:53 (UTC+8)

Информация о ценах Onocoy Token (ONO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02702785
Мин 24Ч
$ 0,02878198
Макс 24Ч

$ 0,02702785
$ 0,02878198
$ 0,084078
$ 0,02166884
-3,56%

+0,02%

-9,05%

-9,05%

Текущая цена Onocoy Token (ONO) составляет $0,02767024. За последние 24 часа ONO торговался в диапазоне от $ 0,02702785 до $ 0,02878198, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ONO за все время составляет $ 0,084078, а минимальная – $ 0,02166884.

Что касается краткосрочной динамики, ONO изменился на -3,56% за последний час, на +0,02% за 24 часа и на -9,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Onocoy Token (ONO)

$ 11,05M
--
$ 22,41M
399,29M
809 830 461,9629699
Текущая рыночная капитализация Onocoy Token составляет $ 11,05M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ONO составляет 399,29M, а общее предложение – 809830461.9629699. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,41M.

История цен Onocoy Token (ONO) в USD

За сегодня изменение цены Onocoy Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Onocoy Token на USD составило $ -0,0067017708.
За последние 60 дней изменение цены Onocoy Token на USD составило $ -0,0111133728.
За последние 90 дней изменение цены Onocoy Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,02%
30 дней$ -0,0067017708-24,22%
60 дней$ -0,0111133728-40,16%
90 дней$ 0--

Что такое Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

Источник Onocoy Token (ONO)

Прогноз цены Onocoy Token (USD)

Сколько будет стоить Onocoy Token (ONO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Onocoy Token (ONO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Onocoy Token.

ONO на местную валюту

Токеномика Onocoy Token (ONO)

Понимание токеномики Onocoy Token (ONO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ONO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Onocoy Token (ONO)

Сколько стоит Onocoy Token (ONO) на сегодня?
Актуальная цена ONO в USD – 0,02767024 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ONO в USD?
Текущая цена ONO в USD составляет $ 0,02767024. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Onocoy Token?
Рыночная капитализация ONO составляет $ 11,05M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ONO?
Циркулирующее предложение ONO составляет 399,29M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ONO?
ONO достиг максимальной цены (ATH) в 0,084078 USD.
Какова была минимальная цена ONO за все время (ATL)?
ONO достиг минимальной цены (ATL) в 0,02166884 USD.
Каков объем торгов ONO?
Объем торгов за последние 24 часа для ONO составляет -- USD.
Вырастет ли ONO в цене в этом году?
ONO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ONO для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.