Что такое Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world's first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

Источник Onocoy Token (ONO) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Onocoy Token (ONO)

Понимание токеномики Onocoy Token (ONO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ONO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Onocoy Token (ONO) Сколько стоит Onocoy Token (ONO) на сегодня? Актуальная цена ONO в USD – 0,02767024 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ONO в USD? $ 0,02767024 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ONO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Onocoy Token? Рыночная капитализация ONO составляет $ 11,05M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ONO? Циркулирующее предложение ONO составляет 399,29M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ONO? ONO достиг максимальной цены (ATH) в 0,084078 USD . Какова была минимальная цена ONO за все время (ATL)? ONO достиг минимальной цены (ATL) в 0,02166884 USD . Каков объем торгов ONO? Объем торгов за последние 24 часа для ONO составляет -- USD . Вырастет ли ONO в цене в этом году? ONO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ONO для более подробного анализа.

