Сегодняшняя цена Forma Robotics

Текущая цена Forma Robotics (FORMA) сегодня составляет $ 0 с изменением 27,93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FORMA на USD составляет $ 0 за FORMA.

На данный момент Forma Robotics занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 236,54, при оборотном предложении 99,99M FORMA. В течение последних 24 часов, FORMA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00605943, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FORMA изменился на +0,08% за последний час и на -12,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 835,12.

Рыночная информация Forma Robotics (FORMA)

Рыночная капитализация $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Объем (24Ч) $ 835,12$ 835,12 $ 835,12 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Оборотное предложение 99,99M 99,99M 99,99M Общее предложение 99 986 885,0111329 99 986 885,0111329 99 986 885,0111329

Текущая рыночная капитализация Forma Robotics составляет $ 16,24K, при 24-часовом объеме торгов $ 835,12. Циркулируещее обращение FORMA составляет 99,99M, а общее предложение – 99986885.0111329. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,24K.