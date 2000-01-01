Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Приватный блокчейн по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приватный блокчейн. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09642
-0.04%
-2.80%
-11.48%
$ 3.74B
$ 2.49M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09164
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.08145
+0.51%
+3.88%
+9.99%
$ 231.07M
$ 1.40M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1981
+0.25%
-3.23%
-0.75%
$ 215.18M
$ 306.19K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02411
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.393
-0.20%
-1.56%
-10.56%
$ 128.85M
$ 61.97K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007905
-0.18%
-2.71%
-1.01%
$ 78.36M
$ 12.99M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04067
+0.02%
-1.62%
-0.44%
$ 52.35M
$ 1.39M
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.00575
-0.52%
+0.40%
+5.27%
$ 44.92M
$ 13.25M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003287
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.0133
+0.68%
-3.97%
-4.11%
$ 38.30M
$ 4.91M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06392
-0.84%
-3.46%
+7.85%
$ 31.76M
$ 996.91K
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.010624
-0.32%
-0.21%
-12.95%
$ 30.80M
$ 9.26M
14
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.238
+0.21%
+1.15%
+6.85%
$ 19.72M
$ 238.23K
15
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01596
0.00%
+0.76%
-4.03%
$ 19.00M
$ 3.79M
16
Verus
Verus
VRSC
$ 0.206435
0.00%
-0.04%
-22.09%
$ 16.65M
$ 973.49
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.01880049
-0.03%
-0.06%
-4.05%
$ 11.75M
$ 7.81K
18
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03192
+0.03%
-1.58%
-1.24%
$ 10.93M
$ 1.82M
19
Telos
Telos
TLOS
$ 0.023987
+2.68%
+6.84%
+27.58%
$ 10.79M
$ 3.89M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053063
-0.21%
-0.00%
+3.04%
$ 10.56M
$ 1.71M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011784
+0.20%
-0.86%
+2.13%
$ 9.23M
$ 6.31M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06435
+0.20%
-0.68%
-4.30%
$ 7.58M
$ 184.06K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4005
+0.77%
+2.00%
-12.65%
$ 4.40M
$ 142.54K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009417
-0.25%
-1.28%
+3.12%
$ 2.51M
$ 5.99M
25
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008532
-0.66%
-4.46%
-1.25%
$ 1.29M
$ 99.26K
26
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.201
+1.99%
+2.50%
-0.97%
$ 1.12M
$ 33.75K
27
Dero
Dero
DERO
$ 0.03926291
+10.26%
+0.33%
-21.77%
$ 497.74K
$ 2.47K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03812432
+9.39%
-0.02%
-21.21%
$ 354.20K
$ 70.20K
29
TEN
TEN
TEN
$ 0.00023413
0.00%
--
-1.18%
$ 62.83K
$ 46.66
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012939
-0.23%
+0.00%
+0.16%
$ 11.71K
$ 10.46K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.000414
0.00%
-5.05%
-13.21%
--
$ 7.74M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.08349
-0.04%
-0.25%
+4.82%
--
$ 651.84K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00487
-1.46%
+22.28%
+8.51%
--
$ 2.62M
35
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.0173
+0.35%
-4.47%
-17.84%
--
$ 1.24M
36
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.0181
-0.98%
-1.63%
-5.09%
--
$ 3.43M
37
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005302
-0.02%
-2.01%
+1.79%
--
$ 11.47M
38
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.892
-0.10%
-2.50%
+0.49%
--
$ 11.03K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приватный блокчейн и почему они так популярны?
Токены категории Приватный блокчейн представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 38 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.62B.
Какой токен из категории Приватный блокчейн демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приватный блокчейн, отслеживаемых на MEXC, SAL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 22.28% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приватный блокчейн находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 38 токенов категории Приватный блокчейн, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приватный блокчейн относятся CC, BDX, H. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приватный блокчейн?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приватный блокчейн составляет примерно $5.62B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приватный блокчейн, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.