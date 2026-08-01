Сегодняшняя цена DoubleZero Staked SOL

Текущая цена DoubleZero Staked SOL (DZSOL) сегодня составляет $ 80.75 с изменением 1.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DZSOL на USD составляет $ 80.75 за DZSOL.

На данный момент DoubleZero Staked SOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 400,131,824, при оборотном предложении 54.24K DZSOL. В течение последних 24 часов, DZSOL торговался в диапазоне от $ 80.19 (минимум) до $ 82.44 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 887.68, тогда как исторический минимум составил $ 7.43.

В краткосрочной перспективе DZSOL изменился на +0.44% за последний час и на +2.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.19K.

Рыночная информация DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Рыночная капитализация $ 400.13M$ 400.13M $ 400.13M Объем (24Ч) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 114.86M$ 114.86M $ 114.86M Оборотное предложение 54.24K 54.24K 54.24K Общее предложение 1,422,400.721835542 1,422,400.721835542 1,422,400.721835542

Текущая рыночная капитализация DoubleZero Staked SOL составляет $ 400.13M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.19K. Циркулируещее обращение DZSOL составляет 54.24K, а общее предложение – 1422400.721835542. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 114.86M.