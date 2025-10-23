Текущая цена Cicada Finance сегодня составляет 0,00219055 USD. Следите за обновлениями цены LTCIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LTCIC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cicada Finance сегодня составляет 0,00219055 USD. Следите за обновлениями цены LTCIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LTCIC прямо сейчас на MEXC.

Цена Cicada Finance (LTCIC)

Текущая цена 1 LTCIC в USD:

$0,00218829
$0,00218829
+1,60%1D
График цены Cicada Finance (LTCIC) в реальном времени
Информация о ценах Cicada Finance (LTCIC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00211644
$ 0,00211644
Мин 24Ч
$ 0,00221642
$ 0,00221642
Макс 24Ч

$ 0,00211644
$ 0,00211644

$ 0,00221642
$ 0,00221642

$ 0,00289418
$ 0,00289418

$ 0,00209182
$ 0,00209182

+1,60%

+1,72%

-4,40%

-4,40%

Текущая цена Cicada Finance (LTCIC) составляет $0,00219055. За последние 24 часа LTCIC торговался в диапазоне от $ 0,00211644 до $ 0,00221642, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LTCIC за все время составляет $ 0,00289418, а минимальная – $ 0,00209182.

Что касается краткосрочной динамики, LTCIC изменился на +1,60% за последний час, на +1,72% за 24 часа и на -4,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cicada Finance (LTCIC)

$ 5,71M
$ 5,71M

--
--

$ 21,90M
$ 21,90M

2,61B
2,61B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Cicada Finance составляет $ 5,71M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LTCIC составляет 2,61B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,90M.

История цен Cicada Finance (LTCIC) в USD

За сегодня изменение цены Cicada Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cicada Finance на USD составило $ -0,0003353120.
За последние 60 дней изменение цены Cicada Finance на USD составило $ -0,0005035553.
За последние 90 дней изменение цены Cicada Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,72%
30 дней$ -0,0003353120-15,30%
60 дней$ -0,0005035553-22,98%
90 дней$ 0--

Что такое Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cicada Finance (LTCIC)

Прогноз цены Cicada Finance (USD)

Сколько будет стоить Cicada Finance (LTCIC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cicada Finance (LTCIC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cicada Finance.

Проверьте прогноз цены Cicada Finance!

LTCIC на местную валюту

Токеномика Cicada Finance (LTCIC)

Понимание токеномики Cicada Finance (LTCIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LTCIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cicada Finance (LTCIC)

Сколько стоит Cicada Finance (LTCIC) на сегодня?
Актуальная цена LTCIC в USD – 0,00219055 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LTCIC в USD?
Текущая цена LTCIC в USD составляет $ 0,00219055. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cicada Finance?
Рыночная капитализация LTCIC составляет $ 5,71M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LTCIC?
Циркулирующее предложение LTCIC составляет 2,61B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LTCIC?
LTCIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00289418 USD.
Какова была минимальная цена LTCIC за все время (ATL)?
LTCIC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00209182 USD.
Каков объем торгов LTCIC?
Объем торгов за последние 24 часа для LTCIC составляет -- USD.
Вырастет ли LTCIC в цене в этом году?
LTCIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LTCIC для более подробного анализа.
