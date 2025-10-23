Что такое Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts. The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

Источник Cicada Finance (LTCIC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cicada Finance (USD)

LTCIC на местную валюту

Токеномика Cicada Finance (LTCIC)

Понимание токеномики Cicada Finance (LTCIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LTCIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cicada Finance (LTCIC) Сколько стоит Cicada Finance (LTCIC) на сегодня? Актуальная цена LTCIC в USD – 0,00219055 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LTCIC в USD? $ 0,00219055 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LTCIC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cicada Finance? Рыночная капитализация LTCIC составляет $ 5,71M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LTCIC? Циркулирующее предложение LTCIC составляет 2,61B USD . Какова была максимальная цена (ATH) LTCIC? LTCIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00289418 USD . Какова была минимальная цена LTCIC за все время (ATL)? LTCIC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00209182 USD . Каков объем торгов LTCIC? Объем торгов за последние 24 часа для LTCIC составляет -- USD . Вырастет ли LTCIC в цене в этом году? LTCIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LTCIC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Cicada Finance (LTCIC)