Какова текущая цена MetaDAO?

MetaDAO торгуется по цене ₽390.540202508736000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 3.47%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна META сегодня?

Волатильность цены META за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для MetaDAO?

Цена токена колебалась между ₽365.102718054144000 (минимум) и ₽445.904139262848000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для META?

За последние 24 часа объем торгов META составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽811.006857316992000, а минимальная цена за все время — ₽54.1935132046777728000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для MetaDAO?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как META сравнивается с другими токенами категории Launchpad?

В рамках категории Launchpad META демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.