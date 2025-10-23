Что такое Metaplex (MPLX)

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network's biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

Источник Metaplex (MPLX) Официальный веб-сайт

MPLX на местную валюту

Токеномика Metaplex (MPLX)

Понимание токеномики Metaplex (MPLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MPLX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metaplex (MPLX) Сколько стоит Metaplex (MPLX) на сегодня? Актуальная цена MPLX в USD – 0,222871 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MPLX в USD? $ 0,222871 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MPLX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Metaplex? Рыночная капитализация MPLX составляет $ 127,59M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MPLX? Циркулирующее предложение MPLX составляет 572,71M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MPLX? MPLX достиг максимальной цены (ATH) в 0,896784 USD . Какова была минимальная цена MPLX за все время (ATL)? MPLX достиг минимальной цены (ATL) в 0,02528374 USD . Каков объем торгов MPLX? Объем торгов за последние 24 часа для MPLX составляет -- USD . Вырастет ли MPLX в цене в этом году? MPLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MPLX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Metaplex (MPLX)