BOOP

BOOP — это нативный токен платформы boop.fun. С помощью стейкинга BOOP пользователи получают аирдроп-вознаграждения и комиссии за торговлю токенами, запущенными на платформе.

Название криптовалютыBOOP

МестоNo.863

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.86%

Оборотное предложение300,407,600.21198994

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение999,997,600.2119899

Коэффициент обращения0.3004%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.4882618916496909,2025-05-02

Наименьшая цена0.061580127985482534,2025-05-22

Публичный блокчейнSOL

ВведениеBOOP — это нативный токен платформы boop.fun. С помощью стейкинга BOOP пользователи получают аирдроп-вознаграждения и комиссии за торговлю токенами, запущенными на платформе.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.