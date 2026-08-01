Какова текущая цена Believe?

Believe (BELIEVE) торгуется по цене ₽0.10355404319830640000, что отражает изменение цены на уровне -1.62% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Believe в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem, BELIEVE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BELIEVE?

За последние 24 часа объем торгов BELIEVE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Believe в обращении?

Сегодня в обращении находится 1279992968.859825 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BELIEVE?

В настоящее время Believe занимает рейтинг №2316 с рыночной капитализацией ₽132571246.2733448720000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Believe за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.62%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Believe соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem BELIEVE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.