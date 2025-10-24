Что такое Stable Coin (SBC)

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

Источник Stable Coin (SBC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Stable Coin (SBC)

Понимание токеномики Stable Coin (SBC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SBC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stable Coin (SBC) Сколько стоит Stable Coin (SBC) на сегодня? Актуальная цена SBC в USD – 0,999959 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SBC в USD? $ 0,999959 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SBC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Stable Coin? Рыночная капитализация SBC составляет $ 1,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SBC? Циркулирующее предложение SBC составляет 1,57M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SBC? SBC достиг максимальной цены (ATH) в 1,005 USD . Какова была минимальная цена SBC за все время (ATL)? SBC достиг минимальной цены (ATL) в 0,997994 USD . Каков объем торгов SBC? Объем торгов за последние 24 часа для SBC составляет -- USD . Вырастет ли SBC в цене в этом году? SBC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Stable Coin (SBC)