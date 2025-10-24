Текущая цена Stable Coin сегодня составляет 0,999959 USD. Следите за обновлениями цены SBC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Stable Coin сегодня составляет 0,999959 USD. Следите за обновлениями цены SBC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBC прямо сейчас на MEXC.

Цена Stable Coin (SBC)

Текущая цена 1 SBC в USD:

$1
$1$1
0,00%1D
USD
График цены Stable Coin (SBC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:41 (UTC+8)

Информация о ценах Stable Coin (SBC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999904
$ 0,999904$ 0,999904
Мин 24Ч
$ 1,005
$ 1,005$ 1,005
Макс 24Ч

$ 0,999904
$ 0,999904$ 0,999904

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 0,997994
$ 0,997994$ 0,997994

--

--

-0,00%

-0,00%

Текущая цена Stable Coin (SBC) составляет $0,999959. За последние 24 часа SBC торговался в диапазоне от $ 0,999904 до $ 1,005, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SBC за все время составляет $ 1,005, а минимальная – $ 0,997994.

Что касается краткосрочной динамики, SBC изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Stable Coin (SBC)

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

--
----

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

1,57M
1,57M 1,57M

1 567 163,228857
1 567 163,228857 1 567 163,228857

Текущая рыночная капитализация Stable Coin составляет $ 1,57M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SBC составляет 1,57M, а общее предложение – 1567163.228857. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,57M.

История цен Stable Coin (SBC) в USD

За сегодня изменение цены Stable Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Stable Coin на USD составило $ +0,0002608893.
За последние 60 дней изменение цены Stable Coin на USD составило $ +0,0003999836.
За последние 90 дней изменение цены Stable Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,0002608893+0,03%
60 дней$ +0,0003999836+0,04%
90 дней$ 0--

Что такое Stable Coin (SBC)

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

Источник Stable Coin (SBC)

Прогноз цены Stable Coin (USD)

Сколько будет стоить Stable Coin (SBC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Stable Coin (SBC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Stable Coin.

SBC на местную валюту

Токеномика Stable Coin (SBC)

Понимание токеномики Stable Coin (SBC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SBC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stable Coin (SBC)

Сколько стоит Stable Coin (SBC) на сегодня?
Актуальная цена SBC в USD – 0,999959 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SBC в USD?
Текущая цена SBC в USD составляет $ 0,999959. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Stable Coin?
Рыночная капитализация SBC составляет $ 1,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SBC?
Циркулирующее предложение SBC составляет 1,57M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SBC?
SBC достиг максимальной цены (ATH) в 1,005 USD.
Какова была минимальная цена SBC за все время (ATL)?
SBC достиг минимальной цены (ATL) в 0,997994 USD.
Каков объем торгов SBC?
Объем торгов за последние 24 часа для SBC составляет -- USD.
Вырастет ли SBC в цене в этом году?
SBC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Stable Coin (SBC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

