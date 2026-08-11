Сегодняшняя цена Wolfies

Текущая цена Wolfies (PACK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PACK на USD составляет $ 0 за PACK.

На данный момент Wolfies занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 852,795, при оборотном предложении 10.95B PACK. В течение последних 24 часов, PACK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PACK изменился на +0.21% за последний час и на -0.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wolfies (PACK)

Рыночная капитализация $ 852.80K$ 852.80K $ 852.80K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 852.80K$ 852.80K $ 852.80K Оборотное предложение 10.95B 10.95B 10.95B Общее предложение 10,954,351,525.58743 10,954,351,525.58743 10,954,351,525.58743

Текущая рыночная капитализация Wolfies составляет $ 852.80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PACK составляет 10.95B, а общее предложение – 10954351525.58743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 852.80K.