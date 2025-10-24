Текущая цена Cronos Legends сегодня составляет 108 USD. Следите за обновлениями цены CLG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cronos Legends сегодня составляет 108 USD. Следите за обновлениями цены CLG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLG прямо сейчас на MEXC.

Цена Cronos Legends (CLG)

Текущая цена 1 CLG в USD:

$108
$108$108
+44,00%1D
График цены Cronos Legends (CLG) в реальном времени
Информация о ценах Cronos Legends (CLG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 74,1
$ 74,1$ 74,1
Мин 24Ч
$ 108,8
$ 108,8$ 108,8
Макс 24Ч

$ 74,1
$ 74,1$ 74,1

$ 108,8
$ 108,8$ 108,8

$ 474,6
$ 474,6$ 474,6

$ 52,75
$ 52,75$ 52,75

+0,07%

+44,05%

+48,61%

+48,61%

Текущая цена Cronos Legends (CLG) составляет $108. За последние 24 часа CLG торговался в диапазоне от $ 74,1 до $ 108,8, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CLG за все время составляет $ 474,6, а минимальная – $ 52,75.

Что касается краткосрочной динамики, CLG изменился на +0,07% за последний час, на +44,05% за 24 часа и на +48,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cronos Legends (CLG)

$ 35,57K
$ 35,57K$ 35,57K

--
----

$ 51,62K
$ 51,62K$ 51,62K

329,38
329,38 329,38

477,9525
477,9525 477,9525

Текущая рыночная капитализация Cronos Legends составляет $ 35,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLG составляет 329,38, а общее предложение – 477.9525. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,62K.

История цен Cronos Legends (CLG) в USD

За сегодня изменение цены Cronos Legends на USD составило $ +33,03.
За последние 30 дней изменение цены Cronos Legends на USD составило $ -45,4325652000.
За последние 60 дней изменение цены Cronos Legends на USD составило $ -50,2835256000.
За последние 90 дней изменение цены Cronos Legends на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +33,03+44,05%
30 дней$ -45,4325652000-42,06%
60 дней$ -50,2835256000-46,55%
90 дней$ 0--

Что такое Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cronos Legends (CLG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cronos Legends (USD)

Сколько будет стоить Cronos Legends (CLG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cronos Legends (CLG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cronos Legends.

Проверьте прогноз цены Cronos Legends!

CLG на местную валюту

Токеномика Cronos Legends (CLG)

Понимание токеномики Cronos Legends (CLG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CLG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cronos Legends (CLG)

Сколько стоит Cronos Legends (CLG) на сегодня?
Актуальная цена CLG в USD – 108,0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CLG в USD?
Текущая цена CLG в USD составляет $ 108,0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cronos Legends?
Рыночная капитализация CLG составляет $ 35,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CLG?
Циркулирующее предложение CLG составляет 329,38 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CLG?
CLG достиг максимальной цены (ATH) в 474,6 USD.
Какова была минимальная цена CLG за все время (ATL)?
CLG достиг минимальной цены (ATL) в 52,75 USD.
Каков объем торгов CLG?
Объем торгов за последние 24 часа для CLG составляет -- USD.
Вырастет ли CLG в цене в этом году?
CLG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLG для более подробного анализа.
