Что такое Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds. Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

Источник Cronos Legends (CLG) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Cronos Legends (CLG)

Понимание токеномики Cronos Legends (CLG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CLG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cronos Legends (CLG) Сколько стоит Cronos Legends (CLG) на сегодня? Актуальная цена CLG в USD – 108,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CLG в USD? $ 108,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CLG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cronos Legends? Рыночная капитализация CLG составляет $ 35,57K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CLG? Циркулирующее предложение CLG составляет 329,38 USD . Какова была максимальная цена (ATH) CLG? CLG достиг максимальной цены (ATH) в 474,6 USD . Какова была минимальная цена CLG за все время (ATL)? CLG достиг минимальной цены (ATL) в 52,75 USD . Каков объем торгов CLG? Объем торгов за последние 24 часа для CLG составляет -- USD . Вырастет ли CLG в цене в этом году? CLG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Cronos Legends (CLG)