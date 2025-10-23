Текущая цена Ballz of Steel сегодня составляет 0,00124615 USD. Следите за обновлениями цены BALLZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALLZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ballz of Steel сегодня составляет 0,00124615 USD. Следите за обновлениями цены BALLZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALLZ прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BALLZ

Информация о цене BALLZ

Официальный сайт BALLZ

Токеномика BALLZ

Прогноз цен BALLZ

Логотип Ballz of Steel

Цена Ballz of Steel (BALLZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 BALLZ в USD:

Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Ballz of Steel (BALLZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:12 (UTC+8)

Информация о ценах Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+1,05%

+0,31%

-9,45%

-9,45%

Текущая цена Ballz of Steel (BALLZ) составляет $0,00124615. За последние 24 часа BALLZ торговался в диапазоне от $ 0,00119624 до $ 0,0012663, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BALLZ за все время составляет $ 0,01151396, а минимальная – $ 0,00070042.

Что касается краткосрочной динамики, BALLZ изменился на +1,05% за последний час, на +0,31% за 24 часа и на -9,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ballz of Steel (BALLZ)

Текущая рыночная капитализация Ballz of Steel составляет $ 1,25M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BALLZ составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,25M.

История цен Ballz of Steel (BALLZ) в USD

За сегодня изменение цены Ballz of Steel на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ballz of Steel на USD составило $ -0,0004190342.
За последние 60 дней изменение цены Ballz of Steel на USD составило $ -0,0001470094.
За последние 90 дней изменение цены Ballz of Steel на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,31%
30 дней$ -0,0004190342-33,62%
60 дней$ -0,0001470094-11,79%
90 дней$ 0--

Что такое Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ballz of Steel (BALLZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ballz of Steel (USD)

Сколько будет стоить Ballz of Steel (BALLZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ballz of Steel (BALLZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ballz of Steel.

Проверьте прогноз цены Ballz of Steel!

BALLZ на местную валюту

Токеномика Ballz of Steel (BALLZ)

Понимание токеномики Ballz of Steel (BALLZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BALLZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ballz of Steel (BALLZ)

Сколько стоит Ballz of Steel (BALLZ) на сегодня?
Актуальная цена BALLZ в USD – 0,00124615 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BALLZ в USD?
Текущая цена BALLZ в USD составляет $ 0,00124615. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ballz of Steel?
Рыночная капитализация BALLZ составляет $ 1,25M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BALLZ?
Циркулирующее предложение BALLZ составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BALLZ?
BALLZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,01151396 USD.
Какова была минимальная цена BALLZ за все время (ATL)?
BALLZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,00070042 USD.
Каков объем торгов BALLZ?
Объем торгов за последние 24 часа для BALLZ составляет -- USD.
Вырастет ли BALLZ в цене в этом году?
BALLZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BALLZ для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Ballz of Steel (BALLZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.