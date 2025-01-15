Цена Capybara Nation (BARA)
Текущая цена Capybara Nation (BARA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BARA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Capybara Nation:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 170.93K USD
- Изменение цены Capybara Nation в течение дня составляет -5.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Capybara Nation на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Capybara Nation на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Capybara Nation на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Capybara Nation на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5.12%
|30 дней
|$ 0
|-15.91%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Capybara Nation: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.02%
-5.12%
-3.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
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