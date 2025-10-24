Текущая цена Make CRO Great Again сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MCGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCGA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Make CRO Great Again сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MCGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCGA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Make CRO Great Again

Цена Make CRO Great Again (MCGA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MCGA в USD:

$0,00059548
$0,00059548$0,00059548
-1,10%1D
mexc
USD
График цены Make CRO Great Again (MCGA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:54:00 (UTC+8)

Информация о ценах Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00270858
$ 0,00270858$ 0,00270858

$ 0
$ 0$ 0

+0,60%

-1,25%

+7,35%

+7,35%

Текущая цена Make CRO Great Again (MCGA) составляет --. За последние 24 часа MCGA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MCGA за все время составляет $ 0,00270858, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MCGA изменился на +0,60% за последний час, на -1,25% за 24 часа и на +7,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Make CRO Great Again (MCGA)

$ 595,48K
$ 595,48K$ 595,48K

--
----

$ 595,48K
$ 595,48K$ 595,48K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Make CRO Great Again составляет $ 595,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MCGA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 595,48K.

История цен Make CRO Great Again (MCGA) в USD

За сегодня изменение цены Make CRO Great Again на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Make CRO Great Again на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Make CRO Great Again на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Make CRO Great Again на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,25%
30 дней$ 0-23,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

Источник Make CRO Great Again (MCGA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Make CRO Great Again (USD)

Сколько будет стоить Make CRO Great Again (MCGA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Make CRO Great Again (MCGA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Make CRO Great Again.

Проверьте прогноз цены Make CRO Great Again!

MCGA на местную валюту

Токеномика Make CRO Great Again (MCGA)

Понимание токеномики Make CRO Great Again (MCGA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCGA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Make CRO Great Again (MCGA)

Сколько стоит Make CRO Great Again (MCGA) на сегодня?
Актуальная цена MCGA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MCGA в USD?
Текущая цена MCGA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Make CRO Great Again?
Рыночная капитализация MCGA составляет $ 595,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MCGA?
Циркулирующее предложение MCGA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MCGA?
MCGA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00270858 USD.
Какова была минимальная цена MCGA за все время (ATL)?
MCGA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MCGA?
Объем торгов за последние 24 часа для MCGA составляет -- USD.
Вырастет ли MCGA в цене в этом году?
MCGA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCGA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.