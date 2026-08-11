Сегодняшняя цена EXCELLENCE

Текущая цена EXCELLENCE (EOP) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EOP на USD составляет $ 0 за EOP.

На данный момент EXCELLENCE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 772 977, при оборотном предложении 1,00B EOP. В течение последних 24 часов, EOP торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00104167, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EOP изменился на -- за последний час и на -11,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,70.

Рыночная информация EXCELLENCE (EOP)

Рыночная капитализация $ 772,98K$ 772,98K $ 772,98K Объем (24Ч) $ 24,70$ 24,70 $ 24,70 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 772,98K$ 772,98K $ 772,98K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация EXCELLENCE составляет $ 772,98K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,70. Циркулируещее обращение EOP составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 772,98K.