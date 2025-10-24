Что такое Todin (TDN)

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

Прогноз цены Todin (USD)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Todin (TDN) Сколько стоит Todin (TDN) на сегодня? Актуальная цена TDN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TDN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TDN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Todin? Рыночная капитализация TDN составляет $ 127,53K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TDN? Циркулирующее предложение TDN составляет 136,17M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TDN? TDN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00443116 USD . Какова была минимальная цена TDN за все время (ATL)? TDN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TDN? Объем торгов за последние 24 часа для TDN составляет -- USD . Вырастет ли TDN в цене в этом году? TDN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TDN для более подробного анализа.

