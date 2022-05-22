"RadioShack — это бренд со 100-летней историей, внедренный в мировое сознание, и теперь его миссия — стать первым протоколом, который преодолеет разрыв в массовом использовании блокчейна и криптовалют. В качестве первого шага RadioShack исправляет хаотичный и рассредоточенный характер добавления ликвидности на сегодняшних AMM. Чтобы решить эту проблему, RadioShack стремится значительно уменьшить диаметр графа обмениваемых токенов и увеличить ликвидность на пару. Это будет достигнуто за счет использования одной ноды большой степени (ноды RADIO) для создания того, что они называют топологией морской звезды: сопряжение одной большой ноды со всеми взаимозаменяемыми парами."