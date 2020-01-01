В эту категорию входят токены, изначально распределенные через платформу Binance Launchpool. Пользователи получают новые активы за стейкинг существующих криптовалют, например BNB или стейблкоинов, в специальных пулах ликвидности. Отслеживание этих токенов помогает оценивать динамику и ликвидность проектов из экосистемы Binance.

Токены Binance Launchpool часто стартуют с очень низким начальным объемом в обращении. Такая искусственная ограниченность предложения в сочетании с высоким спросом может приводить к сильному ценовому формированию и высокой волатильности сразу после листинга.

Да, проекты Binance Launchpool, как правило, проходят строгие технические аудиты безопасности и комплексную фундаментальную проверку со стороны биржи перед тем, как становятся доступны розничным инвесторам.

Токены Binance Launchpool демонстрируют высокий объем торгов, поскольку сразу листятся на крупнейшей криптобирже мира, получая доступ к глобальной ликвидности и миллионам активных трейдеров.

Пользователи получают новые токены, временно блокируя (стейкая) свои существующие активы, обычно BNB или стейблкоины, такие как FDUSD, в специальных пулах ликвидности на платформе Binance на определенный период фарминга.

Категория Binance Launchpool включает цифровые активы, которые изначально распределялись среди пользователей через платформу Binance в качестве вознаграждения за стейкинг других криптоактивов.

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Включение цифровых активов в сектор Binance Launchpool, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.