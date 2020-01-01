В эту категорию входят токены, изначально распределенные через платформу Binance Launchpool. Пользователи получают новые активы за стейкинг существующих криптовалют, например BNB или стейблкоинов, в специальных пулах ликвидности. Отслеживание этих токенов помогает оценивать динамику и ликвидность проектов из экосистемы Binance.
Включение цифровых активов в сектор Binance Launchpool, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.