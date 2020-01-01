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Топ токенов Binance Launchpool по рыночной капитализации

В эту категорию входят токены, изначально распределенные через платформу Binance Launchpool. Пользователи получают новые активы за стейкинг существующих криптовалют, например BNB или стейблкоинов, в специальных пулах ликвидности. Отслеживание этих токенов помогает оценивать динамику и ликвидность проектов из экосистемы Binance.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 0.6891
-0.12%
-1.37%
-1.26%
$ 2.78B
$ 856.14K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0872
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.398
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3877
-0.33%
+0.57%
+7.45%
$ 344.25M
$ 3.06M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02647
+0.08%
+3.90%
+15.62%
$ 58.86M
$ 3.28M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.7398
+0.05%
-3.03%
+0.50%
$ 45.02M
$ 20.02K
7
IO
IO
IO
$ 0.12272
-0.30%
-4.04%
-1.63%
$ 43.04M
$ 2.11M
8
$ 0.006208
-0.34%
+2.44%
+8.88%
$ 39.80M
$ 12.49M
9
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08844
+0.23%
-1.31%
+2.60%
$ 37.04M
$ 667.77K
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003592
-0.19%
-1.90%
+4.16%
$ 35.86M
$ 182.88M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005175
-0.23%
-3.25%
+4.38%
$ 32.86M
$ 108.04M
12
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0214
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
13
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05842
-0.15%
-1.07%
+1.88%
$ 27.71M
$ 975.18K
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002877
-0.62%
-3.86%
+13.58%
$ 24.69M
$ 30.12M
15
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3165
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
16
DODO
DODO
DODO
$ 0.02132
-0.70%
+5.08%
+16.72%
$ 21.29M
$ 9.95M
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.0208
-0.76%
+0.24%
+11.44%
$ 19.11M
$ 2.87M
18
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.03864
+0.33%
-2.64%
+11.74%
$ 18.30M
$ 70.90M
19
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11378
+0.15%
-2.39%
+18.02%
$ 18.22M
$ 476.30K
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004519
-0.47%
-5.77%
+9.61%
$ 15.19M
$ 13.99M
21
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03707
+0.59%
0.00%
+3.45%
$ 14.89M
$ 2.11M
22
Heima
Heima
HEI
$ 0.1542
-0.95%
-6.21%
+25.71%
$ 14.79M
$ 1.47M
23
Xai
Xai
XAI
$ 0.006753
-0.22%
-3.78%
+10.89%
$ 14.02M
$ 11.28M
24
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4851
-0.12%
-3.37%
-6.99%
$ 12.54M
$ 37.29K
25
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12465
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
26
OG
OG
OG
$ 2.606
-0.19%
-4.40%
+4.45%
$ 12.27M
$ 23.29K
27
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11604
+0.13%
-9.59%
+67.62%
$ 11.78M
$ 1.41M
28
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015775
-0.43%
-1.96%
-2.48%
$ 10.71M
$ 43.65M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05271
+0.19%
-3.49%
+6.79%
$ 10.45M
$ 1.13M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001315
-0.68%
-3.16%
+1.70%
$ 9.49M
$ 52.64M
31
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.009395
-1.40%
-4.46%
+16.94%
$ 8.65M
$ 7.21M
32
Bella
Bella
BEL
$ 0.10738
-0.05%
-3.97%
+9.72%
$ 8.59M
$ 573.39K
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.522
-0.13%
-1.38%
+3.00%
$ 8.43M
$ 124.06K
34
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003344
-0.21%
+2.86%
+18.21%
$ 7.91M
$ 50.17M
35
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4874
+0.12%
-0.83%
+3.37%
$ 7.84M
$ 185.35K
36
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.009133
+0.21%
-8.81%
-12.35%
$ 7.73M
$ 9.07M
37
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8676
-0.24%
-2.83%
+2.37%
$ 7.51M
$ 62.39K
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.0149
+0.34%
-4.06%
+12.65%
$ 6.01M
$ 7.24M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3707
-0.32%
-1.09%
+1.56%
$ 5.02M
$ 148.57K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3164
-0.06%
-1.65%
+2.26%
$ 4.94M
$ 177.83K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02247
+0.82%
-0.27%
+17.16%
$ 4.22M
$ 2.73M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02125
-0.05%
+2.12%
-4.88%
$ 2.05M
$ 2.61M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005469
-0.07%
+0.64%
-3.13%
$ 2.01M
$ 1.06B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002065
-1.38%
+11.45%
+10.15%
$ 1.54M
$ 36.44M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008589
0.00%
-1.93%
+1.27%
$ 1.32M
$ 94.94K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00040868
-0.15%
-0.04%
-17.83%
$ 587.27K
$ 35.12K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0.00055208
+0.64%
-0.03%
-12.84%
$ 553.11K
$ 60.54K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00046851
0.00%
-0.00%
-7.72%
$ 462.42K
$ 1.68K
49
Unifi Protocol DAO
Unifi Protocol DAO
UNFI
$ 0.03471396
0.00%
+0.03%
+9.03%
$ 347.14K
$ 391.43
50
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005979
-0.07%
+0.55%
-14.24%
$ 332.39K
$ 90.99M

Часто задаваемые вопросы

Что такое категория криптовалют Binance Launchpool?
Категория Binance Launchpool включает цифровые активы, которые изначально распределялись среди пользователей через платформу Binance в качестве вознаграждения за стейкинг других криптоактивов.
Как пользователи получают новые токены через Binance Launchpool?
Пользователи получают новые токены, временно блокируя (стейкая) свои существующие активы, обычно BNB или стейблкоины, такие как FDUSD, в специальных пулах ликвидности на платформе Binance на определенный период фарминга.
Почему токены Binance Launchpool часто показывают высокий объем торгов после листинга?
Токены Binance Launchpool демонстрируют высокий объем торгов, поскольку сразу листятся на крупнейшей криптобирже мира, получая доступ к глобальной ликвидности и миллионам активных трейдеров.
Проходят ли проекты Binance Launchpool аудит безопасности перед запуском?
Да, проекты Binance Launchpool, как правило, проходят строгие технические аудиты безопасности и комплексную фундаментальную проверку со стороны биржи перед тем, как становятся доступны розничным инвесторам.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Launchpool, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.