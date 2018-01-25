Токеномика Zilliqa (ZIL)

Токеномика Zilliqa (ZIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Zilliqa (ZIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Официальный сайт:
https://www.zilliqa.com/
Whitepaper:
https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://viewblock.io/zilliqa

Токеномика и анализ цен Zilliqa (ZIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zilliqa (ZIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 207,78M
$ 207,78M$ 207,78M
Общее предложение:
$ 21,00B
$ 21,00B$ 21,00B
Оборотное предложение:
$ 19,51B
$ 19,51B$ 19,51B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 223,65M
$ 223,65M$ 223,65M
Исторический максимум:
$ 0,2564746
$ 0,2564746$ 0,2564746
Исторический минимум:
$ 0,00247720674605
$ 0,00247720674605$ 0,00247720674605
Текущая цена:
$ 0,01065
$ 0,01065$ 0,01065

Токеномика Zilliqa (ZIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zilliqa (ZIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZIL, изучите текущую цену ZIL!

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История цены Zilliqa (ZIL)

Анализ истории цены ZIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.