Токеномика Zilliqa (ZIL) Откройте для себя ключевую информацию о Zilliqa (ZIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zilliqa (ZIL) Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Официальный сайт: https://www.zilliqa.com/ Whitepaper: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://viewblock.io/zilliqa Купить ZIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Zilliqa (ZIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zilliqa (ZIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 207,78M $ 207,78M $ 207,78M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 19,51B $ 19,51B $ 19,51B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 223,65M $ 223,65M $ 223,65M Исторический максимум: $ 0,2564746 $ 0,2564746 $ 0,2564746 Исторический минимум: $ 0,00247720674605 $ 0,00247720674605 $ 0,00247720674605 Текущая цена: $ 0,01065 $ 0,01065 $ 0,01065 Узнайте больше о цене Zilliqa (ZIL)

Токеномика Zilliqa (ZIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zilliqa (ZIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZIL, изучите текущую цену ZIL!

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