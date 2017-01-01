Токеномика Horizen (ZEN) Откройте для себя ключевую информацию о Horizen (ZEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Horizen (ZEN) Задача Horizen — расширять возможности людей и объединять мир, создавая справедливую и инклюзивную экосистему, в которой каждый будет вознагражден за свой вклад. Платформа, запущенная в мае 2017 года, позволяет использовать себя в условиях повседневной жизни вне собственной криптовалюты ZEN, которая представляет собой монету алгоритма PoW, которую можно майнить на крупных криптобиржах. Пользователи могут безопасно хранить ZEN и осуществлять транзакции посредством флагманского приложения Horizen Sphere от Horizen. Официальный сайт: https://www.horizen.io/ Whitepaper: https://www.horizen.io/research/ Обозреватель блоков: https://explorer.horizen.io/ Купить ZEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Horizen (ZEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Horizen (ZEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,09M $ 120,09M $ 120,09M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 16,11M $ 16,11M $ 16,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,58M $ 156,58M $ 156,58M Исторический максимум: $ 166,57 $ 166,57 $ 166,57 Исторический минимум: $ 3,092439889907837 $ 3,092439889907837 $ 3,092439889907837 Текущая цена: $ 7,456 $ 7,456 $ 7,456 Узнайте больше о цене Horizen (ZEN)

Токеномика Horizen (ZEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Horizen (ZEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEN, изучите текущую цену ZEN!

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