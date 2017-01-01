Токеномика Horizen (ZEN)

Токеномика Horizen (ZEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Horizen (ZEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Horizen (ZEN)

Задача Horizen — расширять возможности людей и объединять мир, создавая справедливую и инклюзивную экосистему, в которой каждый будет вознагражден за свой вклад. Платформа, запущенная в мае 2017 года, позволяет использовать себя в условиях повседневной жизни вне собственной криптовалюты ZEN, которая представляет собой монету алгоритма PoW, которую можно майнить на крупных криптобиржах. Пользователи могут безопасно хранить ZEN и осуществлять транзакции посредством флагманского приложения Horizen Sphere от Horizen.

Официальный сайт:
https://www.horizen.io/
Whitepaper:
https://www.horizen.io/research/
Обозреватель блоков:
https://explorer.horizen.io/

Токеномика и анализ цен Horizen (ZEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Horizen (ZEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 120,09M
$ 120,09M$ 120,09M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 16,11M
$ 16,11M$ 16,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 156,58M
$ 156,58M$ 156,58M
Исторический максимум:
$ 166,57
$ 166,57$ 166,57
Исторический минимум:
$ 3,092439889907837
$ 3,092439889907837$ 3,092439889907837
Текущая цена:
$ 7,456
$ 7,456$ 7,456

Токеномика Horizen (ZEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Horizen (ZEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEN, изучите текущую цену ZEN!

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История цены Horizen (ZEN)

Анализ истории цены ZEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.