Токеномика Zebec Network (ZBCN)

Токеномика Zebec Network (ZBCN)

Откройте для себя ключевую информацию о Zebec Network (ZBCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zebec Network (ZBCN)

Токен ZBCN — это токен управления и полезности сети Zebec. Держатели ZBCN имеют право голоса в системе управления и могут голосовать по важным решениям, которые влияют на сеть и экосистему. Токен ZBCN используется для оплаты комиссий за газ в Nautilus и открывает ряд преимуществ и стимулов для держателей.

Официальный сайт:
https://zebec.io/
Whitepaper:
https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Токеномика и анализ цен Zebec Network (ZBCN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zebec Network (ZBCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 273,84M
$ 273,84M$ 273,84M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 84,56B
$ 84,56B$ 84,56B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 323,83M
$ 323,83M$ 323,83M
Исторический максимум:
$ 0,0071973
$ 0,0071973$ 0,0071973
Исторический минимум:
$ 0,000692135609811539
$ 0,000692135609811539$ 0,000692135609811539
Текущая цена:
$ 0,0032383
$ 0,0032383$ 0,0032383

Токеномика Zebec Network (ZBCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zebec Network (ZBCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZBCN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZBCN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBCN, изучите текущую цену ZBCN!

Как купить ZBCN

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История цены Zebec Network (ZBCN)

Анализ истории цены ZBCN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ZBCN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.