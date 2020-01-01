Токеномика Zebec Network (ZBCN) Откройте для себя ключевую информацию о Zebec Network (ZBCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zebec Network (ZBCN) Токен ZBCN — это токен управления и полезности сети Zebec. Держатели ZBCN имеют право голоса в системе управления и могут голосовать по важным решениям, которые влияют на сеть и экосистему. Токен ZBCN используется для оплаты комиссий за газ в Nautilus и открывает ряд преимуществ и стимулов для держателей. Официальный сайт: https://zebec.io/ Whitepaper: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Купить ZBCN сейчас!

Токеномика и анализ цен Zebec Network (ZBCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zebec Network (ZBCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 273,84M $ 273,84M $ 273,84M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 84,56B $ 84,56B $ 84,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 323,83M $ 323,83M $ 323,83M Исторический максимум: $ 0,0071973 $ 0,0071973 $ 0,0071973 Исторический минимум: $ 0,000692135609811539 $ 0,000692135609811539 $ 0,000692135609811539 Текущая цена: $ 0,0032383 $ 0,0032383 $ 0,0032383 Узнайте больше о цене Zebec Network (ZBCN)

Токеномика Zebec Network (ZBCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zebec Network (ZBCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZBCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZBCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBCN, изучите текущую цену ZBCN!

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