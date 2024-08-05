ZBCN

Токен ZBCN — это токен управления и полезности сети Zebec. Держатели ZBCN имеют право голоса в системе управления и могут голосовать по важным решениям, которые влияют на сеть и экосистему. Токен ZBCN используется для оплаты комиссий за газ в Nautilus и открывает ряд преимуществ и стимулов для держателей.

Название криптовалютыZBCN

МестоNo.136

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.02%

Оборотное предложение84,568,076,380.45328

Макс. предложение100,000,000,000

Общее предложение99,999,358,024.64996

Коэффициент обращения0.8456%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.007105034498396647,2025-05-30

Наименьшая цена0.000692135609811539,2024-08-05

Публичный блокчейнSOL

ВведениеТокен ZBCN — это токен управления и полезности сети Zebec. Держатели ZBCN имеют право голоса в системе управления и могут голосовать по важным решениям, которые влияют на сеть и экосистему. Токен ZBCN используется для оплаты комиссий за газ в Nautilus и открывает ряд преимуществ и стимулов для держателей.

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