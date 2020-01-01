Токеномика Yield Guild Games (YGG) Откройте для себя ключевую информацию о Yield Guild Games (YGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield Guild Games (YGG) Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Официальный сайт: https://yieldguild.io/ Whitepaper: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Купить YGG сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield Guild Games (YGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield Guild Games (YGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,74M $ 78,74M $ 78,74M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 527,36M $ 527,36M $ 527,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 149,30M $ 149,30M $ 149,30M Исторический максимум: $ 11,5 $ 11,5 $ 11,5 Исторический минимум: $ 0,119167900856695 $ 0,119167900856695 $ 0,119167900856695 Текущая цена: $ 0,1493 $ 0,1493 $ 0,1493 Узнайте больше о цене Yield Guild Games (YGG)

Токеномика Yield Guild Games (YGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield Guild Games (YGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YGG, изучите текущую цену YGG!

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