Токеномика Electra Protocol (XEP) Откройте для себя ключевую информацию о Electra Protocol (XEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Electra Protocol (XEP) XEP – это ядро мощной, управляемой сообществом экосистемы, созданной для роста и инноваций. Блокчейн Electra Protocol (уровень 1) обеспечивает основу для бесшовной и безопасной торговли, а быстрая технология OmniXEP уровня 2, нерушимые смарт-контракты и сверхнизкие комиссии упрощают создание и торговлю. Благодаря интеграции ElectraDEX создание и обмен токенов стали простым делом. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или создателем, приглашаем вас строить на базе XEP и стать частью децентрализованного будущего. Официальный сайт: https://electraprotocol.com Whitepaper: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Купить XEP сейчас!

Токеномика и анализ цен Electra Protocol (XEP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electra Protocol (XEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,89M $ 3,89M $ 3,89M Общее предложение: $ 30,00B $ 30,00B $ 30,00B Оборотное предложение: $ 18,22B $ 18,22B $ 18,22B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Исторический максимум: $ 0,0048 $ 0,0048 $ 0,0048 Исторический минимум: $ 0,000164469871839282 $ 0,000164469871839282 $ 0,000164469871839282 Текущая цена: $ 0,0002135 $ 0,0002135 $ 0,0002135 Узнайте больше о цене Electra Protocol (XEP)

Токеномика Electra Protocol (XEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Electra Protocol (XEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XEP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XEP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEP, изучите текущую цену XEP!

Как купить XEP Заинтересованы в добавлении Electra Protocol (XEP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XEP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XEP на MEXC прямо сейчас!

История цены Electra Protocol (XEP) Анализ истории цены XEP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XEP прямо сейчас!

Прогноз цены XEP Хотите узнать, куда может двигаться XEP? Наша страница прогноза цены XEP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XEP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!