Токеномика Electra Protocol (XEP)

Токеномика Electra Protocol (XEP)

Откройте для себя ключевую информацию о Electra Protocol (XEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Electra Protocol (XEP)

XEP – это ядро мощной, управляемой сообществом экосистемы, созданной для роста и инноваций. Блокчейн Electra Protocol (уровень 1) обеспечивает основу для бесшовной и безопасной торговли, а быстрая технология OmniXEP уровня 2, нерушимые смарт-контракты и сверхнизкие комиссии упрощают создание и торговлю. Благодаря интеграции ElectraDEX создание и обмен токенов стали простым делом. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или создателем, приглашаем вас строить на базе XEP и стать частью децентрализованного будущего.

Официальный сайт:
https://electraprotocol.com
Whitepaper:
https://www.electraprotocol.com/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3

Токеномика и анализ цен Electra Protocol (XEP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electra Protocol (XEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,89M
$ 3,89M$ 3,89M
Общее предложение:
$ 30,00B
$ 30,00B$ 30,00B
Оборотное предложение:
$ 18,22B
$ 18,22B$ 18,22B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,41M
$ 6,41M$ 6,41M
Исторический максимум:
$ 0,0048
$ 0,0048$ 0,0048
Исторический минимум:
$ 0,000164469871839282
$ 0,000164469871839282$ 0,000164469871839282
Текущая цена:
$ 0,0002135
$ 0,0002135$ 0,0002135

Токеномика Electra Protocol (XEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Electra Protocol (XEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XEP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XEP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEP, изучите текущую цену XEP!

Как купить XEP

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История цены Electra Protocol (XEP)

Анализ истории цены XEP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XEP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.