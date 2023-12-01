Токеномика XDB CHAIN (XDB)

Токеномика XDB CHAIN (XDB)

Откройте для себя ключевую информацию о XDB CHAIN (XDB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XDB CHAIN (XDB)

XDB - нативная монета XDB CHAIN, относящаяся к категории активов реального мира (RWA). XDB CHAIN представляет собой новаторский уровень протокола, который часто называют технологией, ""расширяющей возможности брендов и потребителей завтрашнего дня"". Эта платформа специально разработана для быстрой и экономически эффективной передачи брендированных монет (BCO), в основе которой лежит уникальная структура токеномики, реализующая механизмы постоянного сжигания токенов, связанные с полезностью в реальном мире (RWU). XDB CHAIN работает на основе передовой децентрализованной инфраструктуры, которая удобна для пользователей и легко интегрируется с открытыми API. Эта сеть состоит из взаимосвязанных узлов, известных как "ядра XDB CHAIN", которые управляются различными физическими и юридическими лицами по всему миру. Благодаря XDB CHAIN пользователи могут разрабатывать приложения и устройства, связанные с платежами. Кроме того, пользователи могут размещать в сети свои собственные цифровые активы, которые могут быть использованы для повышения вовлеченности аудитории различных брендов.

Официальный сайт:
http://www.xdbchain.com
Whitepaper:
https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.xdbchain.com

Токеномика и анализ цен XDB CHAIN (XDB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XDB CHAIN (XDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,48M
$ 11,48M$ 11,48M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 17,20B
$ 17,20B$ 17,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,002445
$ 0,002445$ 0,002445
Исторический минимум:
$ 0,000213677202181352
$ 0,000213677202181352$ 0,000213677202181352
Текущая цена:
$ 0,0006678
$ 0,0006678$ 0,0006678

Токеномика XDB CHAIN (XDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XDB CHAIN (XDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XDB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XDB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDB, изучите текущую цену XDB!

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История цены XDB CHAIN (XDB)

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