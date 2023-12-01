Токеномика XDB CHAIN (XDB)
Информация о XDB CHAIN (XDB)
XDB - нативная монета XDB CHAIN, относящаяся к категории активов реального мира (RWA). XDB CHAIN представляет собой новаторский уровень протокола, который часто называют технологией, ""расширяющей возможности брендов и потребителей завтрашнего дня"". Эта платформа специально разработана для быстрой и экономически эффективной передачи брендированных монет (BCO), в основе которой лежит уникальная структура токеномики, реализующая механизмы постоянного сжигания токенов, связанные с полезностью в реальном мире (RWU). XDB CHAIN работает на основе передовой децентрализованной инфраструктуры, которая удобна для пользователей и легко интегрируется с открытыми API. Эта сеть состоит из взаимосвязанных узлов, известных как "ядра XDB CHAIN", которые управляются различными физическими и юридическими лицами по всему миру. Благодаря XDB CHAIN пользователи могут разрабатывать приложения и устройства, связанные с платежами. Кроме того, пользователи могут размещать в сети свои собственные цифровые активы, которые могут быть использованы для повышения вовлеченности аудитории различных брендов.
Токеномика и анализ цен XDB CHAIN (XDB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене XDB CHAIN (XDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика XDB CHAIN (XDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики XDB CHAIN (XDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XDB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XDB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDB, изучите текущую цену XDB!
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Сумма
1 XDB = 0,0006678 USD