Токеномика XDB CHAIN (XDB) Откройте для себя ключевую информацию о XDB CHAIN (XDB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XDB CHAIN (XDB) XDB - нативная монета XDB CHAIN, относящаяся к категории активов реального мира (RWA). XDB CHAIN представляет собой новаторский уровень протокола, который часто называют технологией, ""расширяющей возможности брендов и потребителей завтрашнего дня"". Эта платформа специально разработана для быстрой и экономически эффективной передачи брендированных монет (BCO), в основе которой лежит уникальная структура токеномики, реализующая механизмы постоянного сжигания токенов, связанные с полезностью в реальном мире (RWU). XDB CHAIN работает на основе передовой децентрализованной инфраструктуры, которая удобна для пользователей и легко интегрируется с открытыми API. Эта сеть состоит из взаимосвязанных узлов, известных как "ядра XDB CHAIN", которые управляются различными физическими и юридическими лицами по всему миру. Благодаря XDB CHAIN пользователи могут разрабатывать приложения и устройства, связанные с платежами. Кроме того, пользователи могут размещать в сети свои собственные цифровые активы, которые могут быть использованы для повышения вовлеченности аудитории различных брендов. Официальный сайт: http://www.xdbchain.com Whitepaper: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.xdbchain.com Купить XDB сейчас!

Токеномика и анализ цен XDB CHAIN (XDB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XDB CHAIN (XDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,48M $ 11,48M $ 11,48M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 17,20B $ 17,20B $ 17,20B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,002445 $ 0,002445 $ 0,002445 Исторический минимум: $ 0,000213677202181352 $ 0,000213677202181352 $ 0,000213677202181352 Текущая цена: $ 0,0006678 $ 0,0006678 $ 0,0006678 Узнайте больше о цене XDB CHAIN (XDB)

Токеномика XDB CHAIN (XDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XDB CHAIN (XDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XDB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XDB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDB, изучите текущую цену XDB!

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