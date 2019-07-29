Токеномика WINK (WIN) Откройте для себя ключевую информацию о WINK (WIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WINK (WIN) Первый всеобъемлющий оракул экосистемы TRON WINkLink полностью интегрирует реальный мир с пространством блокчейна, сможет предоставлять надежные, непредсказуемые и проверяемые случайные числа, а также полностью восстанавливать доверие и улучшать взаимодействие с пользователем, подключаясь к данным, событиям, платежным системам и т. д. Официальный сайт: https://winklink.org/ Whitepaper: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Купить WIN сейчас!

Токеномика и анализ цен WINK (WIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WINK (WIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,40M $ 48,40M $ 48,40M Общее предложение: $ 993,70B $ 993,70B $ 993,70B Оборотное предложение: $ 993,70B $ 993,70B $ 993,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,40M $ 48,40M $ 48,40M Исторический максимум: $ 0,0029731 $ 0,0029731 $ 0,0029731 Исторический минимум: $ 0,0000414521353705 $ 0,0000414521353705 $ 0,0000414521353705 Текущая цена: $ 0,00004871 $ 0,00004871 $ 0,00004871 Узнайте больше о цене WINK (WIN)

Токеномика WINK (WIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WINK (WIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIN, изучите текущую цену WIN!

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