Токеномика WINK (WIN)
Информация о WINK (WIN)
Первый всеобъемлющий оракул экосистемы TRON WINkLink полностью интегрирует реальный мир с пространством блокчейна, сможет предоставлять надежные, непредсказуемые и проверяемые случайные числа, а также полностью восстанавливать доверие и улучшать взаимодействие с пользователем, подключаясь к данным, событиям, платежным системам и т. д.
Токеномика и анализ цен WINK (WIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене WINK (WIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика WINK (WIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики WINK (WIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов WIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов WIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIN, изучите текущую цену WIN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 WIN = 0,00004871 USD