Токеномика VeThor Token (VTHO) Откройте для себя ключевую информацию о VeThor Token (VTHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Официальный сайт: https://www.vechain.org/ Whitepaper: https://www.vechain.org/assets/whitepaper/whitepaper-3-0.pdf Обозреватель блоков: https://vechainstats.com/ Купить VTHO сейчас!

Токеномика и анализ цен VeThor Token (VTHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VeThor Token (VTHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 174,08M $ 174,08M $ 174,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 91,19B $ 91,19B $ 91,19B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0284833 $ 0,0284833 $ 0,0284833 Исторический минимум: $ 0,000152617258992 $ 0,000152617258992 $ 0,000152617258992 Текущая цена: $ 0,001909 $ 0,001909 $ 0,001909 Узнайте больше о цене VeThor Token (VTHO)

Токеномика VeThor Token (VTHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VeThor Token (VTHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VTHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VTHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTHO, изучите текущую цену VTHO!

Как купить VTHO Заинтересованы в добавлении VeThor Token (VTHO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VTHO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить VTHO на MEXC прямо сейчас!

История цены VeThor Token (VTHO) Анализ истории цены VTHO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VTHO прямо сейчас!

Прогноз цены VTHO Хотите узнать, куда может двигаться VTHO? Наша страница прогноза цены VTHO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VTHO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!