Токеномика TerraClassicUSD (USTC) Откройте для себя ключевую информацию о TerraClassicUSD (USTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TerraClassicUSD (USTC) Стэйблкоины Terra предлагают мгновенные расчеты, низкие комиссии и беспрепятственный трансграничный обмен, что нравится миллионам пользователей и торговцев. Terra стремится сделать свои стэйблкоины доступными для всех разработчиков на всех блокчейнах. В настоящее время она работает на Ethereum и Solana и скоро появится на других блокчейнах. Официальный сайт: https://terra.money/ Whitepaper: https://terra.money/Terra_White_paper.pdf Обозреватель блоков: https://finder.terra.money/ Купить USTC сейчас!

Токеномика и анализ цен TerraClassicUSD (USTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TerraClassicUSD (USTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,113 $ 0,113 $ 0,113 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01248 $ 0,01248 $ 0,01248 Узнайте больше о цене TerraClassicUSD (USTC)

Токеномика TerraClassicUSD (USTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TerraClassicUSD (USTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USTC, изучите текущую цену USTC!

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