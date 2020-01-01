Токеномика Ethena USDe (USDE) Откройте для себя ключевую информацию о Ethena USDe (USDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethena USDe (USDE) Ethena – это протокол синтетического доллара, построенный на Ethereum, который обеспечит крипто-нативное решение для денег, не зависящее от традиционной инфраструктуры банковской системы, наряду с глобально доступным сберегательным инструментом, деноминированным в долларах – «интернет-облигацией». Синтетический доллар Ethena, USDe, станет первым устойчивым к цензуре, масштабируемым и стабильным крипто-нативным решением для денег, достигаемым за счет дельта-хеджирования залогового обеспечения Ethereum. USDe будет полностью обеспечен прозрачным ончейном и свободен для составления в рамках DeFi. Официальный сайт: https://www.ethena.fi/ Whitepaper: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Купить USDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethena USDe (USDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethena USDe (USDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,30B $ 5,30B $ 5,30B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,30B $ 5,30B $ 5,30B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0205 $ 1,0205 $ 1,0205 Исторический минимум: $ 0,9772661240254116 $ 0,9772661240254116 $ 0,9772661240254116 Текущая цена: $ 1,0001 $ 1,0001 $ 1,0001 Узнайте больше о цене Ethena USDe (USDE)

Токеномика Ethena USDe (USDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethena USDe (USDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDE, изучите текущую цену USDE!

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