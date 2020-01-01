Токеномика Ethena USDe (USDE)

Токеномика Ethena USDe (USDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Ethena USDe (USDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ethena USDe (USDE)

Ethena – это протокол синтетического доллара, построенный на Ethereum, который обеспечит крипто-нативное решение для денег, не зависящее от традиционной инфраструктуры банковской системы, наряду с глобально доступным сберегательным инструментом, деноминированным в долларах – «интернет-облигацией». Синтетический доллар Ethena, USDe, станет первым устойчивым к цензуре, масштабируемым и стабильным крипто-нативным решением для денег, достигаемым за счет дельта-хеджирования залогового обеспечения Ethereum. USDe будет полностью обеспечен прозрачным ончейном и свободен для составления в рамках DeFi.

Официальный сайт:
https://www.ethena.fi/
Whitepaper:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Токеномика и анализ цен Ethena USDe (USDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethena USDe (USDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,30B
$ 5,30B$ 5,30B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,30B
$ 5,30B$ 5,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,0205
$ 1,0205$ 1,0205
Исторический минимум:
$ 0,9772661240254116
$ 0,9772661240254116$ 0,9772661240254116
Текущая цена:
$ 1,0001
$ 1,0001$ 1,0001

Токеномика Ethena USDe (USDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ethena USDe (USDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDE, изучите текущую цену USDE!

Как купить USDE

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История цены Ethena USDe (USDE)

Анализ истории цены USDE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.