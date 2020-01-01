Токеномика Decentralized USD (USDD) Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized USD (USDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentralized USD (USDD) USDD 2.0 – это децентрализованный стейблкоин, основанный на принципах безопасности, прозрачности и стабильности. Он включает в себя безопасную ликвидацию, динамическую настройку обеспечения и продвинутую систему управления рисками для поддержания привязки 1:1 к доллару США. Благодаря избыточному обеспечению и управлению, основанному на сообществе, пользователи сохраняют полный контроль над своими активами в прозрачной и поддающейся аудиту системе. Официальный сайт: https://usdd.io/ Whitepaper: https://docs.usdd.io/ Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Купить USDD сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentralized USD (USDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized USD (USDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0465 $ 1,0465 $ 1,0465 Исторический минимум: $ 0,9254333369528154 $ 0,9254333369528154 $ 0,9254333369528154 Текущая цена: $ 1 $ 1 $ 1 Узнайте больше о цене Decentralized USD (USDD)

Токеномика Decentralized USD (USDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentralized USD (USDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDD, изучите текущую цену USDD!

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