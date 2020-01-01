Токеномика UMA (UMA) Откройте для себя ключевую информацию о UMA (UMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UMA (UMA) Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Официальный сайт: https://umaproject.org/ Whitepaper: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Купить UMA сейчас!

Токеномика и анализ цен UMA (UMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UMA (UMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,80M $ 96,80M $ 96,80M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 88,06M $ 88,06M $ 88,06M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 43,226 $ 43,226 $ 43,226 Исторический минимум: $ 0,8985981014222436 $ 0,8985981014222436 $ 0,8985981014222436 Текущая цена: $ 1,0993 $ 1,0993 $ 1,0993 Узнайте больше о цене UMA (UMA)

Токеномика UMA (UMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UMA (UMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UMA, изучите текущую цену UMA!

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