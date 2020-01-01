Токеномика Polytrade (TRADE) Откройте для себя ключевую информацию о Polytrade (TRADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polytrade (TRADE) POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Официальный сайт: https://polytrade.finance Whitepaper: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Купить TRADE сейчас!

Токеномика и анализ цен Polytrade (TRADE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polytrade (TRADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,05M $ 5,05M $ 5,05M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 41,29M $ 41,29M $ 41,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 Исторический минимум: $ 0,05131675775777374 $ 0,05131675775777374 $ 0,05131675775777374 Текущая цена: $ 0,1224 $ 0,1224 $ 0,1224 Узнайте больше о цене Polytrade (TRADE)

Токеномика Polytrade (TRADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polytrade (TRADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRADE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRADE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRADE, изучите текущую цену TRADE!

Как купить TRADE Заинтересованы в добавлении Polytrade (TRADE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRADE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TRADE на MEXC прямо сейчас!

История цены Polytrade (TRADE) Анализ истории цены TRADE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRADE прямо сейчас!

Прогноз цены TRADE Хотите узнать, куда может двигаться TRADE? Наша страница прогноза цены TRADE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TRADE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!