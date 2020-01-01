Токеномика Polytrade (TRADE)

Токеномика Polytrade (TRADE)

Откройте для себя ключевую информацию о Polytrade (TRADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Официальный сайт:
https://polytrade.finance
Whitepaper:
https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6

Токеномика и анализ цен Polytrade (TRADE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polytrade (TRADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,05M
$ 5,05M$ 5,05M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 41,29M
$ 41,29M$ 41,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
Исторический минимум:
$ 0,05131675775777374
$ 0,05131675775777374$ 0,05131675775777374
Текущая цена:
$ 0,1224
$ 0,1224$ 0,1224

Токеномика Polytrade (TRADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Polytrade (TRADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRADE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRADE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRADE, изучите текущую цену TRADE!

Как купить TRADE

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История цены Polytrade (TRADE)

Анализ истории цены TRADE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.