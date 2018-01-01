Токеномика Toko Token (TKO)

Токеномика Toko Token (TKO)

Откройте для себя ключевую информацию о Toko Token (TKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Toko Token (TKO)

Tokocrypto была запущена в сентябре 2018 года и уже в ноябре того же года стала первой организацией, зарегистрированной в Индонезии Агентством по регулированию торговли товарными фьючерсами (BAPPEBTI). Последний проект Tokocrypto, TKO, - первая индонезийская криптовалюта, предлагающая уникальную гибридную модель токенов.

Официальный сайт:
https://www.tokocrypto.com/
Whitepaper:
https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Токеномика и анализ цен Toko Token (TKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Toko Token (TKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,84M
$ 21,84M$ 21,84M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 168,67M
$ 168,67M$ 168,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 64,75M
$ 64,75M$ 64,75M
Исторический максимум:
$ 1,1962
$ 1,1962$ 1,1962
Исторический минимум:
$ 0,11167922761680911
$ 0,11167922761680911$ 0,11167922761680911
Текущая цена:
$ 0,1295
$ 0,1295$ 0,1295

Токеномика Toko Token (TKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Toko Token (TKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKO, изучите текущую цену TKO!

Как купить TKO

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История цены Toko Token (TKO)

Анализ истории цены TKO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TKO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.