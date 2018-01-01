Токеномика Toko Token (TKO) Откройте для себя ключевую информацию о Toko Token (TKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Toko Token (TKO) Tokocrypto была запущена в сентябре 2018 года и уже в ноябре того же года стала первой организацией, зарегистрированной в Индонезии Агентством по регулированию торговли товарными фьючерсами (BAPPEBTI). Последний проект Tokocrypto, TKO, - первая индонезийская криптовалюта, предлагающая уникальную гибридную модель токенов. Официальный сайт: https://www.tokocrypto.com/ Whitepaper: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Купить TKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Toko Token (TKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Toko Token (TKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,84M $ 21,84M $ 21,84M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 168,67M $ 168,67M $ 168,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,75M $ 64,75M $ 64,75M Исторический максимум: $ 1,1962 $ 1,1962 $ 1,1962 Исторический минимум: $ 0,11167922761680911 $ 0,11167922761680911 $ 0,11167922761680911 Текущая цена: $ 0,1295 $ 0,1295 $ 0,1295 Узнайте больше о цене Toko Token (TKO)

Токеномика Toko Token (TKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Toko Token (TKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKO, изучите текущую цену TKO!

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