Токеномика THENA (THE)

Токеномика THENA (THE)

Откройте для себя ключевую информацию о THENA (THE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о THENA (THE)

Видение THENA заключается в том, чтобы стать платформой «SuperApp», предназначенной для привлечения масс, ончейн, с опытом работы на CEX. THENA использует универсальный подход, поскольку мы планируем стать самым модульным уровнем ликвидности из когда-либо созданных, чтобы удовлетворить любые потребности наших партнеров в ликвидности: стейблкоины, LST, токенизированные RWA, мемкоины, ИИ токены и т.д..

Официальный сайт:
https://thena.fi/
Whitepaper:
https://thena.gitbook.io/thena/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11

Токеномика и анализ цен THENA (THE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене THENA (THE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,57M
$ 27,57M$ 27,57M
Общее предложение:
$ 326,12M
$ 326,12M$ 326,12M
Оборотное предложение:
$ 105,80M
$ 105,80M$ 105,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 84,99M
$ 84,99M$ 84,99M
Исторический максимум:
$ 4,4676
$ 4,4676$ 4,4676
Исторический минимум:
$ 0,07220387483514598
$ 0,07220387483514598$ 0,07220387483514598
Текущая цена:
$ 0,2606
$ 0,2606$ 0,2606

Токеномика THENA (THE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики THENA (THE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THE, изучите текущую цену THE!

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История цены THENA (THE)

Анализ истории цены THE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.