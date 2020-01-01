Токеномика THENA (THE) Откройте для себя ключевую информацию о THENA (THE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THENA (THE) Видение THENA заключается в том, чтобы стать платформой «SuperApp», предназначенной для привлечения масс, ончейн, с опытом работы на CEX. THENA использует универсальный подход, поскольку мы планируем стать самым модульным уровнем ликвидности из когда-либо созданных, чтобы удовлетворить любые потребности наших партнеров в ликвидности: стейблкоины, LST, токенизированные RWA, мемкоины, ИИ токены и т.д.. Официальный сайт: https://thena.fi/ Whitepaper: https://thena.gitbook.io/thena/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Купить THE сейчас!

Токеномика и анализ цен THENA (THE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THENA (THE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,57M $ 27,57M $ 27,57M Общее предложение: $ 326,12M $ 326,12M $ 326,12M Оборотное предложение: $ 105,80M $ 105,80M $ 105,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,99M $ 84,99M $ 84,99M Исторический максимум: $ 4,4676 $ 4,4676 $ 4,4676 Исторический минимум: $ 0,07220387483514598 $ 0,07220387483514598 $ 0,07220387483514598 Текущая цена: $ 0,2606 $ 0,2606 $ 0,2606 Узнайте больше о цене THENA (THE)

Токеномика THENA (THE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THENA (THE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THE, изучите текущую цену THE!

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