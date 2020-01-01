Токеномика Tagger (TAG) Откройте для себя ключевую информацию о Tagger (TAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tagger (TAG) Децентрализованная платформа ИИ для маркировки, сбора, управления и торговли данными. Официальный сайт: https://www.tagger.pro Whitepaper: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Купить TAG сейчас!

Токеномика и анализ цен Tagger (TAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tagger (TAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,03M $ 40,03M $ 40,03M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 108,40B $ 108,40B $ 108,40B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0004708 $ 0,0004708 $ 0,0004708 Исторический минимум: $ 0,000003724338181667 $ 0,000003724338181667 $ 0,000003724338181667 Текущая цена: $ 0,0003693 $ 0,0003693 $ 0,0003693 Узнайте больше о цене Tagger (TAG)

Токеномика Tagger (TAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tagger (TAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAG, изучите текущую цену TAG!

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