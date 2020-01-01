Токеномика Syscoin (SYS) Откройте для себя ключевую информацию о Syscoin (SYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Syscoin (SYS) Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Официальный сайт: http://syscoin.org Whitepaper: https://syscoin.org/research-whitepapers Обозреватель блоков: https://explorer.syscoin.org Купить SYS сейчас!

Токеномика и анализ цен Syscoin (SYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syscoin (SYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,31M $ 28,31M $ 28,31M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 822,52M $ 822,52M $ 822,52M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7001 $ 0,7001 $ 0,7001 Исторический минимум: $ 0,000199166999664158 $ 0,000199166999664158 $ 0,000199166999664158 Текущая цена: $ 0,03442 $ 0,03442 $ 0,03442 Узнайте больше о цене Syscoin (SYS)

Токеномика Syscoin (SYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Syscoin (SYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYS, изучите текущую цену SYS!

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