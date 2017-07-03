Токеномика STORJ (STORJ)
Информация о STORJ (STORJ)
Storj — это протокол, создающий распределенную сеть для формирования и исполнения контрактов хранения между узлами. Протокол Storj позволяет узлам сети заключать контракты, передавать данные, проверять целостность и доступность удаленных данных, извлекать данные и платить другим узлам. Каждый узел является автономным агентом, способным выполнять эти действия без существенного взаимодействия с человеком. Многие из основных инструментов для такого взаимодействия описаны в этой полной документации протокола, которую можно найти в другом месте.
Токеномика и анализ цен STORJ (STORJ)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене STORJ (STORJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика STORJ (STORJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики STORJ (STORJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STORJ, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STORJ.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORJ, изучите текущую цену STORJ!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 STORJ = 0,2391 USD