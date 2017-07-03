Токеномика STORJ (STORJ) Откройте для себя ключевую информацию о STORJ (STORJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STORJ (STORJ) Storj — это протокол, создающий распределенную сеть для формирования и исполнения контрактов хранения между узлами. Протокол Storj позволяет узлам сети заключать контракты, передавать данные, проверять целостность и доступность удаленных данных, извлекать данные и платить другим узлам. Каждый узел является автономным агентом, способным выполнять эти действия без существенного взаимодействия с человеком. Многие из основных инструментов для такого взаимодействия описаны в этой полной документации протокола, которую можно найти в другом месте. Официальный сайт: https://storj.io/ Whitepaper: https://storj.io/storj.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/Storj Купить STORJ сейчас!

Токеномика и анализ цен STORJ (STORJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STORJ (STORJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,98M $ 98,98M $ 98,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 413,97M $ 413,97M $ 413,97M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,8268 $ 3,8268 $ 3,8268 Исторический минимум: $ 0,0483529328365 $ 0,0483529328365 $ 0,0483529328365 Текущая цена: $ 0,2391 $ 0,2391 $ 0,2391 Узнайте больше о цене STORJ (STORJ)

Токеномика STORJ (STORJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STORJ (STORJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STORJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STORJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORJ, изучите текущую цену STORJ!

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