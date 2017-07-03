Токеномика STORJ (STORJ)

Токеномика STORJ (STORJ)

Откройте для себя ключевую информацию о STORJ (STORJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STORJ (STORJ)

Storj — это протокол, создающий распределенную сеть для формирования и исполнения контрактов хранения между узлами. Протокол Storj позволяет узлам сети заключать контракты, передавать данные, проверять целостность и доступность удаленных данных, извлекать данные и платить другим узлам. Каждый узел является автономным агентом, способным выполнять эти действия без существенного взаимодействия с человеком. Многие из основных инструментов для такого взаимодействия описаны в этой полной документации протокола, которую можно найти в другом месте.

Официальный сайт:
https://storj.io/
Whitepaper:
https://storj.io/storj.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/Storj

Токеномика и анализ цен STORJ (STORJ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STORJ (STORJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 98,98M
$ 98,98M$ 98,98M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 413,97M
$ 413,97M$ 413,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,8268
$ 3,8268$ 3,8268
Исторический минимум:
$ 0,0483529328365
$ 0,0483529328365$ 0,0483529328365
Текущая цена:
$ 0,2391
$ 0,2391$ 0,2391

Токеномика STORJ (STORJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STORJ (STORJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STORJ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STORJ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORJ, изучите текущую цену STORJ!

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История цены STORJ (STORJ)

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