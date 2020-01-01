Токеномика Stakestone (STO) Откройте для себя ключевую информацию о Stakestone (STO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stakestone (STO) StakeStone – это децентрализованный инфраструктурный протокол ликвидности, разработанный для улучшения стейкинга и распределения ликвидности в сетях блокчейн. Наши инновационные решения позволяют осуществлять стейкинг таких активов, как ETH, BTC, обеспечивая эффективное перераспределение ликвидности и предлагая пользователям оптимизированную доходность. Официальный сайт: https://stakestone.io/#/home Whitepaper: https://docs.stakestone.io/stakestone Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Купить STO сейчас!

Токеномика и анализ цен Stakestone (STO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stakestone (STO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70.48M $ 70.48M $ 70.48M Исторический максимум: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Исторический минимум: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Текущая цена: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Узнайте больше о цене Stakestone (STO)

Токеномика Stakestone (STO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stakestone (STO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STO, изучите текущую цену STO!

Как купить STO Заинтересованы в добавлении Stakestone (STO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить STO на MEXC прямо сейчас!

История цены Stakestone (STO) Анализ истории цены STO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены STO прямо сейчас!

Прогноз цены STO Хотите узнать, куда может двигаться STO? Наша страница прогноза цены STO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!