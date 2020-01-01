Токеномика Lido Staked ETH (STETH) Откройте для себя ключевую информацию о Lido Staked ETH (STETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Официальный сайт: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Купить STETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Lido Staked ETH (STETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lido Staked ETH (STETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,22B $ 22,22B $ 22,22B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 18 746 $ 18 746 $ 18 746 Исторический минимум: $ 551,78459296 $ 551,78459296 $ 551,78459296 Текущая цена: $ 2 442,83 $ 2 442,83 $ 2 442,83 Узнайте больше о цене Lido Staked ETH (STETH)

Токеномика Lido Staked ETH (STETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lido Staked ETH (STETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STETH, изучите текущую цену STETH!

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