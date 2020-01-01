Токеномика SNX (SNX) Откройте для себя ключевую информацию о SNX (SNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SNX (SNX) Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Официальный сайт: https://www.synthetix.io/ Whitepaper: https://docs.synthetix.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Купить SNX сейчас!

Токеномика и анализ цен SNX (SNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNX (SNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,31M $ 201,31M $ 201,31M Общее предложение: $ 339,89M $ 339,89M $ 339,89M Оборотное предложение: $ 343,47M $ 343,47M $ 343,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,21M $ 199,21M $ 199,21M Исторический максимум: $ 28,9291 $ 28,9291 $ 28,9291 Исторический минимум: $ 0,0325776275658 $ 0,0325776275658 $ 0,0325776275658 Текущая цена: $ 0,5861 $ 0,5861 $ 0,5861 Узнайте больше о цене SNX (SNX)

Токеномика SNX (SNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SNX (SNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNX, изучите текущую цену SNX!

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