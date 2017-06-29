Токеномика StatusNetwork (SNT) Откройте для себя ключевую информацию о StatusNetwork (SNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StatusNetwork (SNT) Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Официальный сайт: http://status.im/ Whitepaper: https://status.im/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Купить SNT сейчас!

Токеномика и анализ цен StatusNetwork (SNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StatusNetwork (SNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107,85M $ 107,85M $ 107,85M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,02B $ 4,02B $ 4,02B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5099 $ 0,5099 $ 0,5099 Исторический минимум: $ 0,00619645271405 $ 0,00619645271405 $ 0,00619645271405 Текущая цена: $ 0,02686 $ 0,02686 $ 0,02686 Узнайте больше о цене StatusNetwork (SNT)

Токеномика StatusNetwork (SNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StatusNetwork (SNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNT, изучите текущую цену SNT!

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