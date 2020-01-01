Токеномика OpenServ (SERV) Откройте для себя ключевую информацию о OpenServ (SERV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OpenServ (SERV) 0 уровень объединяет всех ИИ-агентов, фреймворки и сети, чтобы запустить новую экосистему агентских приложений. Официальный сайт: https://openserv.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/cm8sd76wth3m7p2g Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Купить SERV сейчас!

Токеномика и анализ цен OpenServ (SERV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenServ (SERV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,45M $ 47,45M $ 47,45M Исторический максимум: $ 0,081 $ 0,081 $ 0,081 Исторический минимум: $ 0,001324754625465334 $ 0,001324754625465334 $ 0,001324754625465334 Текущая цена: $ 0,04745 $ 0,04745 $ 0,04745 Узнайте больше о цене OpenServ (SERV)

Токеномика OpenServ (SERV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenServ (SERV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SERV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SERV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SERV, изучите текущую цену SERV!

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История цены OpenServ (SERV) Анализ истории цены SERV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SERV прямо сейчас!

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