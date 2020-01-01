Токеномика OpenServ (SERV)

Токеномика OpenServ (SERV)

Откройте для себя ключевую информацию о OpenServ (SERV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OpenServ (SERV)

0 уровень объединяет всех ИИ-агентов, фреймворки и сети, чтобы запустить новую экосистему агентских приложений.

Официальный сайт:
https://openserv.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/cm8sd76wth3m7p2g
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042

Токеномика и анализ цен OpenServ (SERV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenServ (SERV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,45M
$ 47,45M$ 47,45M
Исторический максимум:
$ 0,081
$ 0,081$ 0,081
Исторический минимум:
$ 0,001324754625465334
$ 0,001324754625465334$ 0,001324754625465334
Текущая цена:
$ 0,04745
$ 0,04745$ 0,04745

Токеномика OpenServ (SERV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OpenServ (SERV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SERV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SERV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SERV, изучите текущую цену SERV!

Как купить SERV

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История цены OpenServ (SERV)

Анализ истории цены SERV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.