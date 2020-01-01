Токеномика SaucerSwap (SAUCE)

Токеномика SaucerSwap (SAUCE)

Откройте для себя ключевую информацию о SaucerSwap (SAUCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap — это децентрализованная биржа, которая выходит за рамки стандарта ERC20, используя HSCS и HTS, унаследовав все преимущества сети Hedera. Он служит универсальным магазином для DeFi на Hedera, предлагая полный набор услуг, включая обмен токенами, пулы ликвидности, доходные фермы, одностороннее размещение и многое другое.

Официальный сайт:
https://www.saucerswap.finance/
Whitepaper:
https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861

Токеномика и анализ цен SaucerSwap (SAUCE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SaucerSwap (SAUCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,13M
$ 25,13M$ 25,13M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 825,28M
$ 825,28M$ 825,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,45M
$ 30,45M$ 30,45M
Исторический максимум:
$ 0,251
$ 0,251$ 0,251
Исторический минимум:
$ 0,00997402053641286
$ 0,00997402053641286$ 0,00997402053641286
Текущая цена:
$ 0,03045
$ 0,03045$ 0,03045

Токеномика SaucerSwap (SAUCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SaucerSwap (SAUCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAUCE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAUCE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUCE, изучите текущую цену SAUCE!

Как купить SAUCE

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История цены SaucerSwap (SAUCE)

Анализ истории цены SAUCE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SAUCE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.