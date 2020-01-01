Токеномика SaucerSwap (SAUCE) Откройте для себя ключевую информацию о SaucerSwap (SAUCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SaucerSwap (SAUCE) SaucerSwap — это децентрализованная биржа, которая выходит за рамки стандарта ERC20, используя HSCS и HTS, унаследовав все преимущества сети Hedera. Он служит универсальным магазином для DeFi на Hedera, предлагая полный набор услуг, включая обмен токенами, пулы ликвидности, доходные фермы, одностороннее размещение и многое другое. Официальный сайт: https://www.saucerswap.finance/ Whitepaper: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Купить SAUCE сейчас!

Токеномика и анализ цен SaucerSwap (SAUCE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SaucerSwap (SAUCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,13M $ 25,13M $ 25,13M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 825,28M $ 825,28M $ 825,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,45M $ 30,45M $ 30,45M Исторический максимум: $ 0,251 $ 0,251 $ 0,251 Исторический минимум: $ 0,00997402053641286 $ 0,00997402053641286 $ 0,00997402053641286 Текущая цена: $ 0,03045 $ 0,03045 $ 0,03045 Узнайте больше о цене SaucerSwap (SAUCE)

Токеномика SaucerSwap (SAUCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SaucerSwap (SAUCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAUCE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAUCE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUCE, изучите текущую цену SAUCE!

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