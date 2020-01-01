Токеномика Reserve Rights (RSR) Откройте для себя ключевую информацию о Reserve Rights (RSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reserve Rights (RSR) Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. Официальный сайт: https://reserve.org/ Whitepaper: https://reserve.org/protocol/introduction/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Купить RSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Reserve Rights (RSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reserve Rights (RSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 393,28M $ 393,28M $ 393,28M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 57,91B $ 57,91B $ 57,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 679,10M $ 679,10M $ 679,10M Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,0012473332974 $ 0,0012473332974 $ 0,0012473332974 Текущая цена: $ 0,006791 $ 0,006791 $ 0,006791 Узнайте больше о цене Reserve Rights (RSR)

Токеномика Reserve Rights (RSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reserve Rights (RSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSR, изучите текущую цену RSR!

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