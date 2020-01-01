Токеномика Reserve Rights (RSR)

Токеномика Reserve Rights (RSR)

Откройте для себя ключевую информацию о Reserve Rights (RSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Официальный сайт:
https://reserve.org/
Whitepaper:
https://reserve.org/protocol/introduction/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Токеномика и анализ цен Reserve Rights (RSR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reserve Rights (RSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 393,28M
$ 393,28M$ 393,28M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 57,91B
$ 57,91B$ 57,91B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 679,10M
$ 679,10M$ 679,10M
Исторический максимум:
$ 0,12
$ 0,12$ 0,12
Исторический минимум:
$ 0,0012473332974
$ 0,0012473332974$ 0,0012473332974
Текущая цена:
$ 0,006791
$ 0,006791$ 0,006791

Токеномика Reserve Rights (RSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Reserve Rights (RSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RSR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RSR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSR, изучите текущую цену RSR!

Как купить RSR

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История цены Reserve Rights (RSR)

Анализ истории цены RSR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.